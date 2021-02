Biographie

Trente-neuf années seulement et une carrière fulgurante pour une « Reine du Blues », partie trop vite. Chanteuse légendaire et ogresse charnelle qui connut sept maris et plus encore d’amants, Dinah Washington marqua de manière indélébile son genre de prédilection tout au long d’une carrière fugace mais brillante. La reine est morte, mais vive la reine quand même ! © ©Copyright Music Story Music Story 2015