Biographie

Né Jules Jomby en 1993, le rappeur français Dinos, issu de La Courneuve, apparaît sur la scène musicale au début des années 2010, multipliant les featurings sous le nom de Dinos Punchlinovic avant de livrer les maxis L'Alchimiste (2013) et Apparences (2014), faisant la démonstration d'un univers musical varié et d'une plume riche et acérée. Il faut pourtant attendre 2018 pour voir arriver le premier album studio du MC, Imany, décrochant la 24ème place des charts hexagonaux, porté par le titre "Placebo" et amendé de sept titres dans sa version Deluxe. Deux ans plus tard, en 2020, Dinos revient avec Taciturne, second effort notamment défendu par le single "XNXX" et entré en 56ème place du classement albums. © TiVo