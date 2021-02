Biographie

L'un des chanteurs les plus populaires au tournant des années 1960 avec les tubes « A Teenager in Love », « The Wanderer » et « Runaround Sue », Dion (né Dion DiMucci à New York en 1939), chantre du teen rock influencé par le doo-wop, s'inscrit dans un style à la lisière du rock'n'roll et du rhythm'n'blues. Avec son groupe The Belmonts, il multiplie les titres classés avant de conduire une carrière d'auteur, compositeur et interprète en solo. Sans retrouver le succès de ses débuts, il propose un rock mûr dans les albums Born To Be With You (1975), Return Of The Wanderer (1978), Yo Frankie (1989) et Bronx In Blue (2005). Devenu une figure culte d'un rock new-yorkais qui a influencé Lou Reed, Dion rend hommage au blues dans Son Of Skip James (2007) et Tank Full Of Blues (2012), suivis en 2015 de New York Is My Home, en collaboration avec Paul Simon. Il passe l'année 2016 sur la route à défendre l'album, avant de publier l'année suivante un fantôme du passé, Kickin' Child : The Lost Album 1965, un disque resté dans les archives de Columbia, qui n'avait pas souhaité le publier à l'époque. En 2020, il poursuit sa déclaration d'amour au blues avec Blues With Friends. Les amis en question sont loin d'être des inconnus puisque la réunion prend des airs de hall of fame avec rien de moins que Bruce Springsteen, Paul Simon, Jeff Beck, Joe Bonamassa, Sonny Landreth, Van Morrison ou encore Billy Gibbons de ZZ Top. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020