Biographie

Dionne Warwick est une chanteuse pop qui n’aurait certainement pu émerger que du courant de la pop urbaine Brill Building post-Elvis Presley et pré-Beatles du début des années 60. C’est à cette époque qu’elle rencontre Burt Bacharach et Hal David, compositeurs et producteurs qui écrivent pour sa voix alto, éraillée mais claire, des chansons à la simplicité caractéristique. Warwick restera inéluctablement associée à ces chansons, même si après s’être séparée de Bacharach et de David, elle parvient à amener sa carrière au-delà de leur style avec des albums mémorables, grâce auxquels elle reste une figure unique de la musique populaire. © William Ruhlmann /TiVo