Biographie

Le groupe pop/rock français Dionysos se forme en 1993, enregistre une série de démos, puis son premier album, Happening Songs. Haiku, le deuxième album du groupe, sort en septembre 1999 et se vend à plus de 30 000 exemplaires. L'album qui leur permet de véritablement percer, Western sous la neige, est produit par Steve Albini. Grâce à cet album, Dionysos remporte un disque d'or et réalise la tournée la plus plébiscitée par leurs fans à ce jour, qui s'étend au long des années 2002 et 2003. Monsters in Love, leur cinquième album studio, sort en 2005. L’esprit créatif et enjoué des Dionysos fait d’eux les leaders avant-gardistes de l'univers pop/rock français. © Evan C. Gutierrez /TiVo