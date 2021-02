Biographie

Thomas Wesley Pentz, mieux connu sous le nom Diplo, est sans conteste un des acteurs majeurs de l’industrie musicale d’aujourd’hui. Il est à la fois une marque reconnue (lanceur de mode, porte-parole, programmateur) et un musicien/DJ/producteur. Au fil des ans, il s’est imposé en tant que personnalité culturelle éminente, établissant avec un indéniable tact un lien entre le grand public et la scène underground.En 2004, après avoir étudié le cinéma à la Temple University, organisé des soirées marquantes (Hollertronix) au sud de Philadelphie et sorti plusieurs mixtapes destinées à en promouvoir l’esthétique, Pentz s’est affirmé en tant qu’artiste en publiant “Florida”, son premier album. Encensé par la communauté underground, le disque a attiré l’attention deM.I.A. qui venait alors d’être signée par XL Recording. M.I.A. et Pentz ont publié la mixtape fondamentale “Piracy Funds Terrorism Vol. 1.” (Album de l’année pour le New York Times et Pitchfork Media). Elle a amplifié le buzz suscité par le premier album de M.I.A. et boosté la réputation de Diplo en tant que découvreur contribuant à la prolifération de la pop underground dans les clubs américains. Diplo a ensuite continué à travailler avec M.I.A., sur son deuxième album, produisant notamment “Paper Planes” en 2007, un titre qui a figuré dans le Top 5 aux USA, s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires et a été nominé aux Grammy Awards.En 2005, Diplo a fondé le label/laboratoire culturel Mad Decent, une plateforme destinée à promouvoir les artistes fascinants qu’il croise lors de ses tournées mondiales. Il a sorti les premiers enregistrements du groupe brésilien Bonde Do Role dont la musique a contribué à la propagation du Baile funk aux USA. Mad Decent a ensuite publié les disques de nombreux artistes parmi lesquels Santigold, Peter Bjorn & John, Rusko, Crookers, Bosco Delrey, Lil’ Jon, Gucci Mane, Buraka Som Sistema, Dillon Francis, RiFF RAFF, Baauer et Major Lazer. Bouclant la boucle par rapport aux soirées Hollertronix de ses débuts, Diplo a également utilisé son label pour organiser les fameuses soirées Mad Decent qui ont désormais lieu dans vingt-deux villes aux USA.Nominé plusieurs fois aux Grammy Awards (en tant que Producteur de l’année notamment) et artiste le plus écouté en streaming surSoundcloud en 2013, Diplo a bien l’intention de continuer à grandir en 2014. Il se produit énormément (trois cents fois par an) et, en plus de la tournée Mad Decent Block Party aux Etats-Unis, il a inauguré la Mad Decent Boat Party aux Caraïbes. Après le succès du EP de Diplo “Express Yourself” en 2012, et celui de l’album de Major Lazer “Free The Universe” l’année suivante, il publie sa compilation “Random White Dude Be Everywhere”. Elle comporte ses tubes les plus récents qui ont été utilisés dans des spots publicitaires pour Doritos et Fiat. Le single “Revolution”, qui grimpe actuellement dans les charts, est son plus gros hit à ce jour. De plus, “Run The World (Girls)” de Beyoncé, avec son sample de “Pon De Floor” de Major Lazer, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, confortant la position de Diplo dans la pop aujourd’hui. Il est devenu un producteur incontournable, et a notamment travaillé avec Usher, Snoop Lion, Justin Bieber, Lil Wayne, No Doubt, Beyoncé, Madonna etPharrell Williams.Diplo est véritablement un homme à tout faire. Il tient une rubrique dans Vanity Fair, produit des émissions sur Radio 1 et des stations de Clear Channel Media, a fait le mannequin pour le styliste Alexander Wang, a publié le livre-objet “128 Beats Per Minute”, ainsi que le documentaire “Favela On Blast”. Il a récemment fait une apparition dans “22 Jump Street” et a été l’invité de ?uestlove dans son émission de VH1, SoundClash. Diplo est dynamique et autonome, et son intérêt ne se limite pas un seul art ou à un genre musical. Il est, assurément, l’artiste du XXIe siècle.