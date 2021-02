Biographie

Dire Straits apparaît au cours de l'ère post-punk de la fin des années 70, et bien que leur son soit minimaliste et dépouillé, ils doivent peu au mouvement punk. En termes d'influences, on peut considérer le groupe comme directement issu du renouveau du pub rock, mais là où le pub rock célèbre le bon temps, Dire Straits est centré sur la mélancolie. Le groupe élabore un son basé sur des inflexions jazz, country, et un blues-rock décontracté, puisant parfois dans les structures du rock progressif. Le groupe finit par devenir, vers la fin des années 1980, un des leaders d'un groupe de vétérans du rock'n'roll, conscients d'avoir mûris, et qui font de la musique pour les baby-boomers prenant de l’âge. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo