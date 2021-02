Biographie

Dirty Loops ressemble en quelque sorte à la rencontre entre Michael Jackson et Avicii. Le trio suédois formé en 2009 à Stockholm s'est d'abord fait connaître par différentes reprises postées comme il se doit sur internet, avant d'être pris en mains par Andreas Carlsson et le producteur David Foster. Le groupe sort en novembre 2013 le simple « Hit Me », mélange tonique d'electro pop et de funk. Dirty Loops présente en mai 2014 son premier album intitulé Loopified.