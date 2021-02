Biographie

Formé par le songwriter Dave Longstreth en 2002, Dirty Projectors tire son épingle du courant lo-fi en multipliant les albums en un temps record. Aux expérimentaux The Glad Fact (2003) et The Getty Address (2005) succèdent un hommage aux parrains de Black Flag (Rise Above, 2007) et le plus accessible Bitte Orca en 2009. Après l'EP Mount Wittenberg Orca enreigstré live avec Björk, Dirty Projectors sort l'éclectique Swing Lo Magellan à l'été 2012. Il faut ensuite attendre cinq longues années avant de retrouver Dave Longstreth aux commandes de son projet. Nourri par une déception amoureuse, son nouveau disque, homonyme, développe avec davantage de profondeur et de cohérence son univers inclassable, entre rock expérimental, alternatif et soul. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017