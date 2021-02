Biographie

Le groupe britannique de musique électronique se compose de Guy et Howard Lawrence. Les deux frères s’intéressent de près au rock puis à l’électro avant de fonder en 2010 le groupe Disclosure et de présenter leurs morceaux sur MySpace. Le duo signe alors plusieurs singles et Latch en 2012 atteint la 12ème place des charts britanniques. Peu après, White Noise se classe second, et ces deux titres figureront dans l’album Settle sorti en 2013. L’album atteint la première place des ventes aux Etats-Unis la semaine suivant sa sortie avant d’être nommé au Mercury Music Prize. Le groupe se produit alors sur de nombreux festivals en Angleterre et à l’étranger. Après diverses collaborations, le tube You&me remixé par Flume fait un carton en 2014. © TDB/QOBUZ