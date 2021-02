Biographie

Né Serigne M’Baye Gueye à Amiens en 1978, Disiz La Peste est repéré par JoeyStarr et attire l’attention du public dès 2000 avec son album Le Poisson Rouge et son single "J'pète les plombs". Après un second effort, Jeu de société, en 2003, c’est sous son propre nom qu’il enregistre Itinéraire d’un enfant bronzé en 2004, avant de former le collectif Fuck Dat. Il récupère son alias pour Les Histoires extraordinaires d’un jeune de banlieue en 2006 puis, entre deux albums avec Grems, annonce son retrait du rap avec Disiz-The End en 2009. Rebaptisé Disiz Peter Punk en 2010 pour l’album rock Dans le ventre du crocodile, c'est deux ans plus tard qu'il opère un retour au rap avec le maxi Lucide, suivi par les albums Extra-Lucide (2012) et Trans-Lucide (2014). © Olivier Duboc /TiVo