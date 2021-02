Biographie

Le groupe de heavy métal Disturbed s'est constitué un public dans les quartiers sud de Chicago jusqu'à ce qu'une cassette de démonstration aboutisse à leur signature chez Giant Records, qui sort leur premier opus The Sickness, en mars 2000. Amplifiant leur goût pour des groupes tels que Judas Priest, Iron Maiden, Pantera, et Soundgarden, Believe sort à l'automne 2002 et est reconnu comme étant un disque plus heavy, plus varié et enfin supérieur à leurs débuts ; il est classé en tête du Billboard 200. Le live de la tournée Music as a Weapon II sort en 2004, et l'ambitieux album studio Ten Thousand Fists en septembre 2005. © William Ruhlmann /TiVo