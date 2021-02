Biographie

DJ Antoine est un DJ/producteur de house qui connaît un succès phénoménal dans son pays natal, la Suisse, où ses albums atteignent régulièrement les dix premiers et parfois le numéro un des charts. Né sous le nom d' Antoine Konrad et vivant à Bâle, il s'est démarqué sur la scène de la danse suisse à la fin des années 90 avec des albums mixs et des sorties 12 "EP -- DJ Antoine a connu un succès en 2000 avec l'album mix Houseworks 01 et puis à nouveau avec Mainstation. Au cours des années suivantes, DJ Antoine a publié un flux régulier d'albums--des mixs DJ, et d’autres productions--et a régulièrement été dans les dix premiers et parfois le numéro un des charts. © Jason Birchmeier /TiVo