Biographie

Attention DJ Cam est - presque - un homme de l'ombre. Peu connu du grand public, il est à la fois une des sources mondiales de l'abstract hip-hop et l'un des précurseurs de la French touch. Substances est une pierre angulaire pour qui veut comprendre l'évolution de la musique électronique depuis 1996, Loa Project en 2000 est une déclaration d'amour sur fond de rythmes vaudous. En tant que DJ, notre homme est également habile dans les sélections et les remixes, comme en témoignent Mad Blunted Jazz (1996), DJ Kicks (1997) ou Revisited By (2005). Installé à Los Angeles, DJ Cam sort l'album Seven en octobre 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015