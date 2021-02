Biographie

DJ Drama est connu aux Etats-Unis pour ses innombrables mixtapes et pour son travail avec T.I. Il est le maître d'oeuvre des séries de mixtapes Gangsta Grillz et Dedication où la fine fleur du rap se bat pour figurer. Il reprend le nom Gangsta Grillz pour son premier album Gangsta Grillz: The Album en 2007. Le casting en est impressionnant avec les présences de Lil' Jon, Young Jeezy, Rick Ross, ou encore Outkast. Ce premier disque est suivi par Gangsta Grillz: The Album (Volume 2) en 2009 avec cette fois les collaborations de Ludacris, Flo Rida, ou Trey Songz. Third Power en 2011 reçoit un accueil plus réservé, en dépit une nouvelle fois d'une distribution étourdissante. Quality Street Music se classe quinzième au Billboard à sa sortie en octobre 2012. Cette fois ce sont entre autres Wiz Khalifa, Fabolous, ou T-Pain qui ont tenu à poser leurs vocaux sur les beats de DJ Drama. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015