Biographie

Association du DJ Jazzy Jeff (Jeffrey Townes, né en 1965), du rappeur Will Smith (1968) et du programmeur Ready Rock C (parti en 1990), le trio est signé en 1986 par le label Jive qui publie le titre « Gilrs Ain't Nothing But Troubles » puis l'album à succès Rock the House (1987), certifié disque d'or. Le double album suivant, He's the DJ, I'm the Rapper (1988), abrite le premier Grammy Award du rap avec le titre « Parents Just Don't Understand » (classé n° 12 au Billboard). DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince est alors au sommet de sa carrière en pratiquant un rap décontracté, non dépourvu d'humour grâce à la faconde de Will Smith. Pris par son activité d'acteur de série télévisée, il participe encore à l'album Homebase (1991), qui apporte leur plus grand hit « Summertime » (n° 4), puis au suivant, Code Red (1993), avec le numéro un anglais « Boom! Shake the Room ». Cependant, quand sa carrière au cinéma décolle avec Independance Day, Men In Black et Wild Wild West, c'est sans son compère qu'il revient à la chanson, tandis que DJ Jazzy Jeff se reconvertit dans la production. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015