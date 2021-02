Biographie

Né Khaled Mohamed Khaled à la Nouvelle-Orléans en 1975, et opérant depuis Miami, DJ Khaled fait ses armes sur le circuit hip-hop avant d'entamer une série de publications remarquées dès 2006, voyant défiler à ses côtés un cortège d'intervenants issus des sphères rap et R&B, de Jay Z, Drake ou Rick Ross à Cardi B ou Justin Bieber. Omniprésent dans les charts américains, décrochant des entrées dans le Top 5 étasunien à chaque sortie, DJ Khaled met en outre son propre fils en avant sur Grateful (2017) et Father of Asahd (2019), faisant de ses efforts en date une affaire de famille. © TiVo