Biographie

Né Stefan Kozalla à Flensburg en 1972, le musicien électronique allemand DJ Koze évolue dans les années 90 au sein du projet hip hop Fischmob avant de continuer sa carrière selon deux chemins parallèles, en solo en mode deep house et techno d'une part (avec des parenthèses sous l'alias Adolph Noise), et en groupe, ponctuellement, avec International Pony. Son deuxième opus solo, Amygdala, publié en 2013, attire l'attention d'un plus grand public à la faveur d'un accueil critique particulièrement chaleureux, et c'est par conséquent très attendu que DJ Koze livre une suite à ce dernier avec Knock Knock, confirmant avec brio les espoirs placés en lui. © TiVo