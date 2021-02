Biographie

Issu comme DJ Cam et DJ Shadow de la scène hip-hop du scratch et du mix, le Japonais DJ Krush, né Hideaki Ishi à Tokyo en 1962, évolue vers son propre style electro, influencé par l'acid jazz et le trip-hop. Ce DJ historique sort en 1994 l'album Stickly Turntablized, devenu depuis une référence de l'electro. Ses autres productions marquantes, Krush (1995) et Kakusei (1999), embrassent à chaque un nouveau style. En 2002, il utilise l'informatique dans Shinso: The Message at the Depth. Entre ses albums de remixes, ses propres enregistrements et ses multiples collaborations, DJ Krush ne cesse d'élargir sa palette, comme en témoigne sa musique pour le film d'animation First Squad (2009). En 2015, il revient avec l'album Butterfly Effect. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015