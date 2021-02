Biographie

Auteur du single « Zumba He Zumba Ha », DJ Mam's revoit son titre pour l'été 2012. Le morceau créé en 2010 connaît un second souffle porté par Jessy Matador. Mêlant des influences latino et créoles, le single surfe sur la nouvelle vague de danse zumba. Alors que le single grimpe dans les charts dancefloor, le clip atteint rapidement les 3 millions de vues sur YouTube. © ©Copyright Music Story Agnes Bayou 2015