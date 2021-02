Biographie

En tant que metteur en son de Gang Starr, DJ Premier est responsable d'un des sons les plus novateurs du rap. Sa contribution est loin de s'arrêter là : DJ Premier produit de nombreux artistes éminents, dont Nas, Jay-Z, 50 Cent, Snoop Dogg, Jeru the Damaja ou encore Macy Gray et Limp Bizkit. DJ Premier c'est surtout un son reconnaissable entre mille, direct, souvent composé de plusieurs rythmiques, privilégiant les versions épurées (clean versions) et surtout une science du sample qui marie à la perfection le jazz, la soul et le hip-hop. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015