Biographie

DJ Ravin est un disc jockey et producteur connu avant tout pour être l'un des créateurs de la série de compilations à succès Buddha Bar. Il grandit sur l’île Maurice, puis s'installe à Paris à l'adolescence et commence à tourner dans les clubs et les soirées privées. Quand il devient le DJ attitré d’un club parisien nommé The Buddha Bar, lui et son compatriote Claude Challe se mettent à composer un album qui reflète les goûts de Ravin : dance, transe, chill-out et musique internationale. Le premier disque Buddah Bar ayant connu un grand succès, Ravin et Challe produisent un deuxième volume, puis Ravin produit seul Buddah Bar III. Il produit ensuite 10 albums de la série Buddah Bar, ainsi que plusieurs albums solo et compilations thématiques qui reflètent ses intérêts musicaux et spirituels. © Mark Deming /TiVo