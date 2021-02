Biographie

Figure d’avant-gardisme, DJ Shadow a traversé le monde de la musique underground avec brio depuis les années 90. Joshua Paul Davis, dit DJ Shadow une fois les platines à portée de mains, est aujourd’hui une vraie figure des productions hip hop expérimentales.Son premier fait d’arme ? Un poste de DJ à l’université de Californie en 1990. Le jeune prodige enchaîne les mixtapes et parvient à en glisser une aux oreilles du directeur de la radio KMEL de San Francisco. L’ombre du DJ plane alors sur la baie. Il se fait rapidement repérer par le label Hollywood Records. Ambitieux, le natif de Californie fonde Solesides en 1991 et se lance sur la voie de l’indépendance avec ses collaborateurs Lyrics Born et Blackalicious. En 1996 sort son premier album, Endtroducing, reçu favorablement par les critiques et le public. Alors, ses productions font le tour du monde et la hype Shadow ne fait qu’augmenter. Fort d’une aura grandissante, l’homme aux platines affûtées joue au producteur avec des artistes de renommée internationale tels que Thom Yorke, Richard Ashcroft ou encore Mike D.Mais DJ Shadow ne se limite pas à la musique. Son art, il le conçoit aussi visuellement. Que ce soit en live, pour des affiches ou ses pochettes d’album, le Californien s’associe régulièrement à des graphistes pour donner une identité forte à ses projets. Il n’avait pas hésité à performer sous un drap sur lequel des images étaient retranscrites, et ce bien avant l’avènement du mapping. En 2009, il place la communauté au centre de ses projets. D’abord, il permet aux fans de pouvoir obtenir des pressages vinyles personnalisés et limités. Ensuite, il lance le DJ Shadow Remix Project où chacun est invité à remixer ses morceaux. Le succès est tel que Shadow décide d’en faire un album distribué gratuitement.En 2014, il fonde Liquid Amber, son propre label. Plein de ressources, il crée en secret Nite School Klik avec G Jones et sort un opus en toute discrétion. Avec The Mountain Will Fall sorti en 2016, DJ Shadow en est à cinq albums solos et continue d’illuminer la planète hip hop indé de ses lumières. © AR/Qobuz