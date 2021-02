Biographie

Né William Sami Etienne Grigahcine à Paris en 1986, le producteur français DJ Snake opère dès le début des années 2010 en première ligne du mouvement electro trap, introduisant le genre dans les charts avec le single "Turn Down for What (feat. Lil Jon)" en 2013. En 2015, Snake frappe encore plus fort avec le hit "Lean On" en compagnie de Major Lazer et MØ et enfonce le clou en 2016 avec "Let Me Love You", défendu par Justin Bieber et extrait d'un premier opus intitulé Encore. Suite au projet Ocho Cinco (Remixes) avec Yellow Claw en 2017, DJ Snake revient en 2019 avec un second opus, Carte blanche, une nouvelle fois gorgé d'invités et notamment porté par le titre "Taki Taki" en compagnie de Selena Gomez, Ozuna et Cardi B. © TiVo