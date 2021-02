Biographie

Né dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, DJ Vadim est arrivé dans sa jeunesse en Angleterre. Son credo repose sur un mélange tous azimuts de genre, le hip-hop sert de bases à des digressions intégrant jazz/soul/crooners/electro/bruitages. Influencé principalement par DJ Cam et DJ Krush, il sort des albums d'une qualité remarquable, toujours inventifs. USSR Repertoire (1996), USSR Reconstruction (1998), The Isolationist (1999) et The Soundcatcher (2007) sont de bonnes introductions à son univers.