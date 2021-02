Biographie

Rares sont les artistes qui, à l'instar de Django Reinhardt, ont accédé dès leur vivant au statut de légende. Admiré, adulé même, il suscita et suscite toujours la ferveur d'un public traversant les générations et les frontières. Issu d'une famille de Sinti nomades (qu'on appelle manouches en France) et né dans une roulotte le 23 janvier 1910 à Liberchies en Belgique, Django Reinhardt (de son vrai nom d'état civil, Jean Reinhardt) séduisit le monde avec sa guitare et vit son nom s'afficher sur les pochettes de disques, dans la presse, sur les enseignes des plus prestigieuses salles de Paris, Londres ou New-York. Il apprend la musique avec le violon, et le banjo dont sa dextérité sur l'instrument dès l'âge de douze ans est étonnante. À dix-huit ans, Django perd l'usage de deux doigts dans l'incendie de la roulotte familiale. C'est sur une guitare qu'il fait la rééducation de sa main gauche durant les longs mois de son hospitalisation en même temps qu'il définit, pour pallier son handicap, une nouvelle technique n'utilisant que les seuls index, majeur et pouce, qui lui permet de retrouver miraculeusement toute sa virtuosité, d'autant plus stupéfiante. Avant Django Reinhardt, la guitare était réservée, dans le jazz et les musiques populaires, à l'accompagnement ou à la mélodie mais rarement à l'improvisation, au jeu en soliste. On peut d'ailleurs affirmer qu'une grande partie des guitaristes de la planète sont redevables envers Django Reinhardt qui fut un vrai pionnier en la matière. Il a ainsi inspiré à des degrés très divers des musiciens aussi différents que B.B. King, Carlos Santana, Charles Trenet, Wes Montgomery, George Benson, Sanseverino, Hank Marvin (The Shadows), Mark Knopfler (Dire Straits), Bireli Lagrène, M, Paris Combo, Thomas Dutronc, Tchavolo Schmitt, pour n'en citer que quelques-uns car la liste serait sans fin.La raison de ce succès tient au fond à l'universalité de la musique de Django Reinhardt : d'un accès facile, elle séduit autant les néophytes qu'elle comble, écoute après écoute, les mélomanes les plus exigeants. Inventeur du jazz français aux côtés de Stéphane Grappelli, Django Reinhardt est un des rares musiciens à avoir su s'adapter à des styles aussi différents que le musette, la chanson française, le swing, le be-bop et à avoir inspiré à lui seul un genre musical tout entier : le jazz manouche. La plupart de ses titres, comme Minor Swing, Daphne, Belleville, Djangology, Swing '42, et Nuages sont devenus de grands standards du jazz.Depuis sa mort prématurée le 16 mai 1953 à l'âge de 43 ans, sa musique n'a jamais cessé d'être jouée et écoutée à travers le monde par un public en constant renouvellement. © Universal/Qobuz 06/2013