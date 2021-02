Biographie

DJs from Mars ne vient pas de la planète rouge, à moins de considérer que l'Italie ne fasse partie de l'espace. Formé en 2004, le mystérieux groupe débute par le mashup et les bootlegs, au point de proposer une bootlegographie à côté de sa discographie. Nos mutants sont passés experts dans l'art du remix, et s'amusent à triturer des titres de Ciara, Cascada, et autres PH Electro. Décidé à conquérir le monde les deux aliens de DJs from Mars sortent aussi leurs propres titres. Sorti fin 2011, « Insane (In da Brain) » colonise les clubs français au début 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015