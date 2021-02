Biographie

Découvert en guest aux côtés de LL Cool J et Mase, DMX est rapidement devenu une des figures de proue du mythique label Def Jam. Tenant d'un rap hardcore, utilisant jusqu'à la trame tous les codes du genre, DMX s'impose avec le brûlant It's Dark and Hell Is Hot (1998). Ses quatre albums suivant sont tous No 1 aux Etats-Unis, seul Year of the Dog… Again (2006) est seulement No 2. L'imagerie canine véhiculée par DMX commence peut être à passer de mode. © ©Copyright Music Story Music Story 2015