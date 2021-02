Biographie

Ancien membre du trio pop rock fraternel The Jonas Brothers, Joe Jonas donne un tour différent à sa carrière après la mise en veille du groupe en 2013. Il mûrit l'idée d'une nouvelle entité et d'un nouveau style avec le batteur Jack Lawless, avant de passer à l'action en 2015. Le changement est radical avec l'adoption par le duo et ses complices d'un style très urbain et dansant. Le résultat est le single « Cake by the Ocean », qui sort en septembre, suivi par l'EP SWAAY le mois suivant. Les deux musiciens remportent un succès flatteur, en particulier « Cake by the Ocean », qui se classe n°9 aux États-Unis, n°4 au Royaume-Uni, n°23 en France et n°1 dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne, l'Argentine ou Israël. DNCE enchaîne cette performance par les singles « Toothbrush » et « Body Moves », pris en compte dans l'album homonyme qui paraît en novembre 2016. Le groupe, qui apparaît dans la bande originale du spectacle télévisé Grease: Live (2016), chante également sur le titre « Rock Bottom » de l'actrice Hailee Steinfeld. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019