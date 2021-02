Biographie

Figure majeure du bluegrass, du folk et de la country, le chanteur et guitariste américain voit le jour le 3 mars 1923 à Deep Gap, en Caroline du Nord, Grand virtuose jouant en fingerpicking et en flatpicking, Doc Watson était également doté d’une belle voix grave. Il développa à travers les ans un joli répertoire de mountain ballads typiques de la région des Appalaches, berceau de la musique blanche nord-américaine. C’est son père qui offre au jeune Doc Watson, sa première guitare. Plus que doué, il reprend très vite tous les classiques des maîtres de la country et du folk : Delmore Brothers, Dock Boggs, Jimmie Rodgers, Carter Family, etc. En 1953, il rejoint les Country Gentlemen de Jack Williams dans le Tennessee. Pour arrondir ses fins de mois, il exerce même, comme de nombreux non-voyants, le métier d’accordeur de piano… A l’aube des années 60, le revival du folk pousse Doc Watson à raccrocher la guitare électrique pour ne se consacrer qu’à l’acoustique et au banjo dont il devient un as. Dès son premier album, le bien nommé Old Time Music, sa virtuosité saute aux oreilles et son nom circule vite. Il entame alors des tournées en solo dans tous les clubs phares de cette scène folk en pleine explosion. En 1963, Doc Watson se produit également au mythique Newport Folk Festival. a la même époque, il commence également à jouer avec son fils Merle, duo qui dura jusqu’en 1985, lorsque Merle meurt dans un accident de tracteur… À la fin de la vague folk, sa carrière est plus ou moins sauvée par sa performance au Tennessee Stud sur l’album live du Nitty Gritty Dirt Band, Will The Circle Be Unbroken, qui parait en 1972. Plus populaires que jamais, Doc et son fiston commencent à jouer en trio avec T. Michael Coleman à la basse, en 1974. Le trio fait le tour du monde à la fin des années 70 et au début des années 80, enregistrant une quinzaine d’albums de 1973 à 1985. En 1997, Doc Watson avait reçu la National Medal of the Arts des mains du Président Bill Clinton. Récemment, il avait réduit le nombre de ses tournées. À partir de 2007, il est accompagné sur scène par son petit-fils (le fils de Merle) Richard, ainsi que par ses partenaires de longue date, David Holt ou encore Jack Lawrence. Doc Watson meurt le 29 mai 2012 au Wake Forest Baptist Medical Center de Winston-Salem, en Caroline du Nord, où il avait été hospitalisé pour une opération du côlon à l'âge de 89 ans.© MD/Qobuz