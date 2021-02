Biographie

Dolly Rebecca Parton voit le jour le 19 janvier 1946 à Sevierville, dans le Tennessee. Chanteuse country aux innombrables succès, elle réussit à partir de 1977 à être reconnue dans la pop. Bien au-delà de son image de bimbo savamment entretenue, elle parvient à être reconnue comme une formidable songwriter. Forte personnalité, elle réussit à s'imposer également comme actrice au cinéma et à la télévision. Sa riche carrière est jalonnée d'albums comme Hello, I'm Dolly (1967), Coat of Many Colors (1971), Heartbreaker (1978), ou plus récemment White Limozeen (1989) et The Grass Is Blue (1999). La compilation Ultimate Dolly Parton, sortie en 2003, constitue une excellente introduction à l'ensemble de son oeuvre, qui ne compte pas moins de 3000 chansons et 65 albums. Pour Blue Smoke en 2014, Willie Nelson et Kenny Rogers s'empressent de lui faire la cour le temps d'un duo chacun. C'est un autre trio qui est mis à l'honneur en 2016 : celui qu'elle forme avec Linda Ronstadt et Emmylou Harris. Leurs enregistrements en commun sont regroupés dans la compilation The Complete Trio Collection, qui côtoie Pure & Simple, sorti également à l'été 2016, un ensemble de titres pour la plupart inédits, interprétés avec le moins d'arrangements possible. Après l'album pour la jeunesse I Believe in You (2017), Dolly Parton reprend certains de ses succès en duo pour les besoins de la comédie musicale Dumplin' (2018). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018