Biographie

Née dernière d'une fratrie de 7 enfants le 6 septembre 1971 aux abords de Limerick en Irlande, Dolores O'Riordan trouve son réconfort dans la musique, chantant dès son plus jeune âge et apprenant l'orgue et le piano classique à l'église. En 1990, elle postule comme chanteuse dans le groupe local Cranberry Saw Us et est engagée, impressionnant ses futurs compagnons par son style. Le groupe se rebaptise en Cranberries et devient vite une des formations de rock alternatif les plus en vue du début des années 90. Elle contribue à l'album de duos de Zucchero (Zucchero & Co.) avant de sortir son premier album solo, Are You Listening, en 2007. © Marisa Brown /TiVo