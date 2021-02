Biographie

C'est à Westerwald en Allemagne que Dominik Eulberg naît le 13 septembre 1978. Avant tout passionné par la nature dont il célèbre depuis le contact à chaque occasion, il ne découvre la musique qu'à l'adolescence et achète ses premiers disques à l'âge de 15 ans. Aussitôt, c'est la techno expérimentale qui le fascine et il acquiert du matériel afin d'apprendre lui-même à mixer. Très rapidement, il franchit les étapes et au bout de quelques prestations live seulement, il est repéré par Riley Reinhold, l'influent dirigeant de multiples labels spécialisés, qui le fait débuter sous le pseudonyme Rocco Branco. À partir de 2003, il enchaîne les singles, mais c'est avec ses albums qu'il impose son savoir-faire, entre techno minimaliste et electronica. Son premier LP, Flora & Fauna, paraît en 2004 et lui vaut une pluie de louanges, mais aussi d'attentes, auxquelles il essaie de répondre dès 2005 avec Kreucht & Fleucht. Suivent en 2007 Bionik et Heimische Gefilde puis Diorama en 2011. Il faut ensuite patienter jusqu'à Mannigfaltig en 2019 pour voir le DJ allemand enrichir d'un nouveau chapitre sa discographie, aussitôt plébiscité dans les charts locaux.