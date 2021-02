Biographie

Né Dominique Ané à Provins en 1968, l'auteur-compositeur-interprète français Dominique A apparaît sur la scène hexagonale avec un style de chanson minimaliste lettrée mêlant son amour pour sa langue natale à ses nombreuses influences anglo-saxonnes. Doté d'un timbre haut perché particulièrement reconnaissable, le chanteur livre un premier opus en 1991 mais ne perce vraiment qu'avec son successeur de 1992, La Fossette, porté par "Le Courage des oiseaux". De Si je connais Harry (1993) à La Fragilité (2018) en passant par La Mémoire neuve (1995) ou L'Horizon (2006), Dominique A creuse inlassablement son sillon, s'imposant comme l'une des figures cultes de sa génération et remaniant constamment sa formule musicale au profit d'une oeuvre riche, unique et sensible. © TiVo