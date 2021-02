Biographie

Chanteur et compositeur né en 1964, Dominique Dalcan vogue entre les univers. Chanson française, brésilienne, musique électronique, folk… L’étendue des genres qu’il aborde ne semble avoir pour limite que ses seules envies. Pour couvrir cette multitude de courants musicaux, Dominique Dalcan se pare d’un avatar, Snooze. Il est le penchant électronique et expérimental de sa carrière, un projet novateur acclamé aussi bien en France qu’à l’étranger. Ses albums en nom propre remettent quant à eux la chanson française au gout du jour, de par le mélange homogène d’acoustique et d’électronique. La carrière multiforme de Dominique Dalcan est parsemée de métissages musicaux divers, servant ses talents de compositeur autodidacte. Dès 1992, avec la sortie de son premier album Entre l’étoile et le carré, il fait figure de précurseur, à l’avant-garde d’une chanson française tournée vers l’avenir. Dominique Dalcan s’entoure alors de musiciens chevronnés et part en tournée, avant de mettre au jour deux nouveaux albums sous son nom, Cannibale et Cheval de Troie. Il créer en parallèle Snooze, side project plus radical, explorant des territoires sonores électroniques, drum n’bass, jazz et folk. The Man In The Shadow premier opus sous le nom Snooze, sera suivi par Goingmobile en 2001 et Americana en 2005. Sa schizophrénie artistique ne semble pas atténuer sa productivité, puisque Dominique Dalcan sort dans le même temps Ostinato, un disque influencé par les sonorités sud-américaines et Music-Hall, best-of agrémenté d’inédits. Nous sommes alors en 2005, et c’est à ce moment que la santé de Dominique se détériore, l’obligeant à mettre sa carrière entre parenthèses. Pendant plusieurs années, il restera à l’écart de l’industrie musicale, ne faisant parler de lui qu’à l’occasion de furtives collaborations, distillées au compte-goutte. Ce n’est qu’en 2014, plus de quinze ans après Ostinato, dernier album studio sorti sous son nom, qu’il revient sur le devant de la scène, le disque Hirundo sous le bras. ©Nicolas Gal