Biographie

Née à Montréal le 10 juillet 1984, de parents originaires d'Haïti, la chanteuse Dominique Fils-Aimé suit une formation classique au piano et au chant et fait ses débuts sur scène en 2011, avec le groupe Tuff Love Groovy Therapy. Après la sortie d'un premier EP en 2015, The Red, l'interprète de néo-soul et de jazz collabore avec le quintette Key of Groove, les artistes Radiq, Ohm Oumani et le groupe Mouse on the Keys. En 2017, elle multiplie les apparitions en festivals, au Canada mais aussi au Japon, puis l'année suivante au Festival international de jazz de Montréal. Signée par le label Ensoul, elle enregistre les albums Nameless (2018) et Stay Tuned! (2019), aux accompagnements légers, qui font ressortir son chant proche du mode a cappella. Les honneurs se suivent en 2019 avec une citation dans la liste des révélations de Radio-Canada, une nomination au Prix Polaris et le Prix Félix de l'album de jazz de l'année au gala de l'ADISQ. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020