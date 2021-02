Biographie

Dommin c'est le retour d'un peu de tendresse dans le paysage du metal. Influencé par le style gothique, Dommin possède avec Kristofer Dommin un leader et chanteur aux intonations parfois étonnamment proches d'un Bryan Ferry. Formé en 2000 à San Dimas (Californie), Dommin se fait remarquer en 2006 avec Mend Your Misery et le simple « My Heart, Your Hand » qui devient un tube underground. Dommin revient en 2010 avec Love Is Gone, leur premier album pour Roadrunner. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015