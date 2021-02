Biographie

Derrière le nom Don Cavalli se cache un chanteur et guitariste français passionné de blues et de rock'n'roll, Fabrice Cavalli, né à Paris en 1970. De ses premiers émois pour Ray Charles, Bo Diddley, Skip James et consorts à une flopée de disques autoproduits, Don Cavalli travaille son blues le soir après son travail de jardinier dans un hôpital. En 2007 vient la reconnaissance avec la sortie de l'album Cryland et les premières parties de Ben Harper et The Black Keys. L'année 2013 marquée par la sortie de Temperamental achève d'en faire un grand nom du blues « made in France ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015