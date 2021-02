Biographie

Don Pepijn Schipper, dit Don Diablo, naît le 27 février 1980 à Coevorden, aux Pays-Bas. Il se lance dans la musique dès l'âge de quinze ans après sa signature dans une maison de disques. Dix ans plus tard, sous le nom de Don Diablo, il est à la tête de son propre label, Sellout Sessions, et connaît un véritable succès dans l'univers underground avec des titres tels que « Who's Your Daddy », « Pain Is Temporary », « Pride Is Forever » ou encore « Blow », qui devient son premier single à intégrer les charts néerlandais, créant aussitôt un frémissement sur le marché international. Sa carrière décolle alors et le DJ se produit dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, mais aussi le Japon ou le Brésil. En 2013, de nouveaux titres paraissent sur différents labels appartenant à d'illustres collègues, Axwell, Nicky Romero ou Steve Angello, tandis qu'il est sollicité pour composer le thème du jeu vidéo Batman: Arkham Origins. Grâce à la chanson « Starlight (Could You Be Mine) », il connaît son plus gros succès, lui valant les félicitations de ses pairs, tels Tiësto, Avicii, Martin Solveig ou Tommy Trash. Le monde entier est alors prêt à s'incliner devant le succès de « Oh My Mind », « Universe » ou encore « Chemicals » en 2015. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015