Biographie

Peu connu en tant qu'artiste solo avec un seul disque sorti sous son nom (Airborne en 1983), Don Felder est le principal compositeur de l'un des titres les plus connus du rock et de la pop. La montée d'arpèges d'« Hotel California » de Eagles c'est lui. C'est d'ailleurs Don Felder arrivé chez Eagles en 1974 qui propose le titre au groupe sous forme d'un instrumental surnommé « Mexican Reggae ». Vendu par millions d'exemplaires en vinyl, CD, ou digital, « Hotel California » fait partie des cinquante titres les plus importants de l'histoire du rock suivant le magazine Rolling Stone. Viré de Eagles en 2001, Don Felder règle ses comptes avec ses anciens acolytes dans le livre Heaven and Hell: My Life in the Eagles (1974 - 2001) en 2006. Don Felder poursuit également la société Eagles Ltd., Don Henley, et Glenn Frey en justice. Cette action se termine par un accord amiable en 2007. C'est entouré d'une pléiade d'invités que Don Felder revient enfin à la musique en 2012 avec Road to Forever. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015