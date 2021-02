Biographie

Originaire de Gilmer, au Texas, Don Henley, né le 22 juillet 1947, part pour Los Angeles pour s'installer comme musicien professionnel. Après avoir accompagné Linda Ronstadt, le batteur et chanteur oeuvre au sein d'Eagles, l'emblématique formation pour laquelle il a signé quelques-uns des plus grands tubes du rock californien. Au début des années 1880, Don Henley se lance en solo et signe cinq albums sous son nom : I Can't Stand Still (1982), Building the Perfect Beast (1984), The End of the Innocence (1989), Inside Job (2000) et Cass County (2015). Parallèlement, il retrouve Eagles en 1994 et réalisé avec le groupe de nouvelles tournées. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015