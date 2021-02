Biographie

Connu pour l'énorme succès « American Pie », qui lui vaut d'être numéro un américain pendant quatre semaines en 1972 et dans d'autres pays anglophones, le compositeur Don McLean (né Donald McLean III à New Rochelle, dans l'État de New York, le 2 octobre 1945) a vu ses chansons reprises par Elvis Presley et Madonna. Le titre « Vincent », un hommage au peintre Vincent Van Gogh classé n°12 au Billboard la même année, est un autre classique de son répertoire entre folk, rock et soft rock des années 1970. Venu des bars folk des années 1960, Don McLean sort son premier album Tapestry en 1970 et continue modestement à travailler son art après le raz-de-marée de « American Pie » (admis à la postérité du National Recording Registry en 2017), au fil d'albums moins connus. En 1973, Playin' Favorites est consacré à des reprises. Les albums suivants Homeless Brother (1974), Solo (1976), Prime Time (1977) et Chain Lightning (1978), comprenant sa version du « Crying » de Roy Orbison classée n°1 au Royaume-Uni et n°5 dans son pays, rencontrent un succès d'estime. Sa carrière s'interrompt après l'enregistrement de Believers (1981), pour ne reprendre que six ans plus tard avec l'album Love Tracks. Il retourne à des reprises sur For the Memories (1989) et signe avec le label indépendant Curb Records en 1991 pour l'album de Noël Christmas et Headroom, parus la même année et suivis en 1995 par The River of Love. Outre un hommage à Marty Robbins en 2001, il revient régulièrement pour des albums de Noël ou pour le jeune public (You've Got to Share: Songs for Children, 2003). En 2005 paraît la compilation Rearview Mirror: An American Musical Journey, avant le retour du chanteur en 2009 avec Addicted to Black. Diverses anthologies et enregistrements en public se succèdent jusqu'à Botanical Gardens (2018), dans un esprit plus rock. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018