Biographie

Nicolas Laureau est originaire de Montpellier (Hérault). Après le groupe rock Prohibition de 1989 à 1999, il participe au post-rock instrumental de NLF3 depuis 2000. Ce grand fan de Nick Drake et Syd Barrett sort Real Seasons Make Reasons en 2001, et On the Bright Scale en 2004 sous la bannière Don Niño. Après ces deux réussites de folk psychédélique, Don Niño s'offre en 2007 avec Mentors Menteurs ! un album de reprises osées et réussies. In the Backyard of Your Mind en 2012 prend carrément des allures de petit chef d'oeuvre. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015