Biographie

Au même titre que Pitbull, Don Omar fait partie des parrains du reggaeton. Né William Omar Landrón Rivera le 10 février 1978 à Carolina sur l'île de Puerto Rico, il commence sa carrière musicale à l'aube des années 2000. En 2003, son hit « Dale don dale » contribue à populariser le métissage entre reggae et rythmes latinos qu'est le reggaeton. Si The Last Don sort en 2003 et surfe sur ce succès, c'est avec Kings of Kings en 2003 que Don Omar séduit huit millions d'acheteurs dans le monde. C'est en créant un nouveau métissage avec sa reprise de « Vem Dançar Kuduro » (2010) de Lucenzo qu'il obtient un numéro un mondial. Baptisée « Danza Kuduro », sa version mêle kuduro et arrangements latinos. The Last Don II en 2015 et le single « Ramayana » avec Farruko en 2019, montrent que Don Omar reste une valeur sûre d'un mouvement devenu planétaire. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019