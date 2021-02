Biographie

On a connu le chanteur de variétés Donald Lautrec au début des années 1960 avec des tubes yéyé comme Manon, viens danser le ska. Il délaissera ce style au profit d'adaptations francophones de succès populaires américains comme A Whiter Shade Of Pale de Procol Harum (Le jour du dernier jour) et Holly Holy de Neil Diamond (renommé Hosanna pour l'occasion). Au début des années 1970, le chanteur à la voix chaude s'associe à Luc Plamondon, notamment, pour Fluffy, son premier album complet, en plus de prendre un virage davantage rock. Au cours des années 1980, l'interprète s'imposera davantage comme animateur, puis producteur télé... avant de revenir à la chanson en 2009 avec À jamais, un second LP livré 28 ans après le premier!