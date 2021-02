Biographie

Avec un tel nom, Donavon Frankenreiter aurait pu devenir aspirant maître du monde mégalomane dans un épisode de James Bond ou, au minimum, savant fou. Heureusement pour l’humanité, c’est par le surf et la guitare que l’homme a choisi de se révéler au monde. Doté d’une petite touche seventies avec sa moustache qui rappelle un peu Frank Zappa et ses protests songs, Franhkenreiter est devenu une sorte d’émissaire de paix, chantant la fin des conflits et l’amitié entre les peuples. Nanti d’une philosophie de la vie typique de certains surfeurs, l’auteur de « Move By Yourself », « Swing On Down » ou « Beautiful Day » appréhende la musique comme une vague qu’il faudrait dompter. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015