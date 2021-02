Biographie

Immortalisée par le tube de 1972 « The World Today Is A Mess », Donna Hightower a enregistré son premier titre pour le label Decca vingt ans plus tôt. Née à Carruthersville dans le Missouri, le 28 décembre 1926, « Little » Donna Hightower connaît une carrière en dents de scie, de ses débuts rhythm'n'blues avec deux albums publiés par Capitol en 1959 à la gloire en chanteuse de soul dans les années 1970. Installée en France puis en Espagne, elle chante en anglais et en espagnol pour le compte de Columbia. Son heure de gloire passée, elle se retire à Austin, au Texas, en 1990, où elle décède le 19 août 2013 à l'âge de 86 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015