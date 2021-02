Biographie

En seulement 10 ans d’une carrière fulgurante, Donny Hathaway a inscrit son nom au panthéon des grands de la soul. Musicien hors pair, il commencera par travailler dans l’ombre, composant et arrangeant pour d’autres, à l’image d’Aretha Franklin ou encore Curtis Mayfield. Du beau monde… A l’aube des années 70, il se lance sur le devant de la scène avec le titre I Thank You Baby, en duo avec June Conquest. Son premier album, Everything is Everything sort l’année suivante mais ne fait pas de lui une star (pas encore). Cependant, il a le mérite d’introduire le chanteur au public, et de présenter quelque uns de ses morceaux les plus emblématiques, à l’image de The Ghetto (repris plus tard par de nombreux artistes, à l’image de George Benson). C’est avec son second disque, sobrement intitulé Donny Hathaway, qu’il rencontrera le succès auprès du grand public. Plus orchestral que le premier, le disque fait la part belle aux ballades soul langoureuses. Dans la foulée, il enregistre You’ve Got A friend avec sa futur compagne, Roberta Flack. Là encore, le succès est au rendez-vous. A tel point qu’un album commun suivra dans la foulée. Mais si la carrière de Donny Hathaway bat son plein, l’homme souffre. Dépressif, il est régulièrement hospitalisé. Malgré cela, il continue les concerts avec une énergie intacte, comme en témoigne son sublime album Live. En 1973, il publie le très abouti Extension of a Man. Dès lors, ses phases de dépressions se font plus intenses et Donny Hathaway quitte peu à peu le devant de la scène, ne jouant plus qu’occasionnellement dans de petits clubs. En 1979, il est retrouvé mort défenestré depuis sa chambre d’hôtel située au 15ème étage, à New-York. L’enquête conclue à un suicide. © NG/QOBUZ