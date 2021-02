Biographie

Saxophoniste américain de jazz né à Santa Clara, en Californie, le 11 août 1966, Donny McCaslin multiplie les expériences en groupe avant et après ses études au Berklee College of Music de Boston. Installé à New York en 1991, il remplace Michael Brecker au sein de Steps Ahead et alterne les séances avec Ken Schaphorst et le Maria Schneider Jazz Band. En 1997, il prend part au projet expérimental Lan Xang avant d'entamer une carrière de leader pour le label Naxos puis Arabesque, Criss Cross (Give and Go, 2006), Sunnyside (In Pursuit, 2007) et Greenleaf (Casting for Gravity, 2012). La dizaine d'enregistrements sortis sous son nom s'ajoute à trois nominations aux Grammy Awards en 2004, 2013 et 2015. Entre les dernières séances de David Bowie paraît Fast Future (2015), suivi un an plus tard par Beyond Now. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016