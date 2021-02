Biographie

Connu par son prénom, le chanteur écossais Donovan Leitch est né à Maryhill, près de Glasgow, le 10 mai 1946. Il contracte la poliomyélite dans sa jeunesse et trouve dans le folk britannique une échappatoire qu'il travaille sur sa guitare. En 1965, ses compositions « Catch The Wind » et « Colours » lui apportent une notoriété qui le fait comparer à son homologue américain et influence Bob Dylan. Leur rencontre est immortalisée dans le documentaire Dont Look Back de D.A. Pennebaker. Le folk rock dont il est l'emblème au Royaume-Uni se pare de sonorités psychédéliques avant l'heure sur les succès suivants, « Sunshine Superman » et « Mellow Yellow », qui échappe à la censure malgré ses allusions, alors que Donovan est le premier chanteur pop arrêté pour possession de drogue. En 1968, il accompagne The Beatles en expédition méditative en Inde puis enregistre The Hurdy Gurdy Man et, avec Jeff Beck, Barabajagal. La décennie suivante, sans son producteur fétiche Mickie Most, s'avère plus erratique jusqu'à son retour au premier plan en 1996 avec l'album Sutras produit par Rick Rubin, suivi en 2004 de Beat Café. Son autobiographie, The Hurdy Gurdy Man, paraît l'année suivante.